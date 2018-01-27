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В 2017-м году экс-президент Виктор Ющенко получил от государства 336 тысяч грн.

Суббота, 27 января, 2018

Виктор Ющенко, который был президентом Украины с 2005-го по 2010-й год, ежемесячно получал от Государственного управления делами по 28 тысяч грн. в качестве пожизненного денежного содержания.

Как отметили СМИ, другие президенты, срок полномочий которых уже завершился, социальных выплат от украинского государства на протяжении минувшего года не получали. Также им не предоставлялись жилье, материальная помощь, компенсации, льготы и другие поощрения.

Тем временем, в Пенсионном фонде размер пенсий бывших президентов называть отказались, якобы, такая информация разглашению не подлежит.



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