Фронтовая Горловка: относитетельно тихо

О боевых действиях горожане сообщили лишь раз.

Днем местные жители рассказали о «бахах», которые хорошо было слышно в центральной части города. К счастью, громко было недолго и какого-либо развития в ситуации не произошло.

В свою очередь, жители Донецка также услышали бои после обеда. По их словам, гремело в стороне Авдеевки и аэропорта. К вечеру обстановка здесь только усугубилась. Также стало «шуметь» в направлении Песков.

Кроме того, неспокойно было на востоке от Мариуполя — на участке от Лебединского до Саханки. По некоторым данным, в последнем упомянутом населенном пункте были повреждены сразу четыре жилых дома. Около 70 абонентов лишились электро- и газоснабжения.