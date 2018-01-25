В «ДНР» увеличилось количество заболевших корью. В Горловке таких уже трое

На территории самопровозглашенной республики по состоянию на 24 января зарегистрировано 24 случая кори.

Наибольшее число заболевших в Донецке — 18 человек, в Горловке -3, в Макеевке — 2, в Енакиево — 1 случай. Преимущественно болеют взрослые, среди всех заболевших – 18 взрослых. Среди заболевших с неустановленным прививочным статусом – 16 человек, непривитых – 4 человека, однократно привитых – 1 человек.

Тем временем, в «ДНР» заявили, что эпидемии кори нет.

«Все зарегистрированные случаи заболевания в ДНР являются единичными, связаны с завозом инфекции с сопредельных территорий и являются контролируемыми», — говорится в сообщении.