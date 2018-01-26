Фронтовая Горловка: в течение дня были слышны бои

В окрестностях города продолжаются боевые действия. Местные жители интенсивными их не называют.

В первой половине четверга довольно долго горловчане могли слышать «бахи», но отдаленно и нечасто. Вновь в соцсетях появились тревожные сообщения после 16 час. В них говорилось о «серьезных раскатах вдалеке. Вскоре там же все объяснили «работой полигона». К 19 час. по местному времени начало «шуметь» западное направление, а незадолго до полуночи завязался бой в районе Зайцево. Обошлось без тяжелого.

Слышали боевые действия и жители Донецка. Ранним утром стреляли в районе Марьинки, а днем — гремело в стороне Песков, аэропорта, Авдеевки…

В течение дня активные бои велись в районе Верхнеторецкого, Новотроицкого, под Мариуполем.