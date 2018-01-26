В России арестовали Плотницкого?

Информация об этом появилась в российских СМИ со ссылкой на источники в республиканских «МГБ», т.е. она остается неподтвержденной.

Сообщается, что кроме экс-главы «ЛНР», были задержаны еще несколько человек из его ближайшего окружения.

Задержанных, якобы, обвиняют в «сотрудничестве с СБУ и попытку «сдачи» Донбасса Киеву. Кроме того, речь идет о «растрате государственных средств и превышении должностных полномочий».

Отмечается, что их под конвоем доставили на КПП «Изварино», где и состоялась передача сотрудникам ФСБ России.

Стоит отметить, что ранее «Кочегарка» сообщала о появлении Плотницкого в Москве. В конце ноября об этом в соцсетях написал Захар Прилепин.