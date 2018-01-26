36 шахт, находящихся на территории ОРДЛО, восстановлению не подлежат

На неподконтрольных в настоящее время территориях Украины 36 угольных шахт полностью затоплены и не подлежат восстановлению.

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, сославшись на данные совместного исследования, проведенного ранее Минприроды с ОБСЕ при поддержке правительств Канады и Австрии.

По его словам, Украине необходима будет международная поддержка и современные инженерные решения для надлежащей консервации шахт, которые были разрушены во время боевых действий.

Особую опасность представляет состояние шахт «Александр-Запад», «Углегорская», шахта им.Калинина в Горловке, а также «Юный коммунар», где в 1979 году был осуществлен подземный ядерный взрыв.

Затопление шахт угрожает состоянию подземных вод по всей территории Донецкой и Луганской областей и за их пределами. Оно может изменить уровень грунтовых вод, вызвать проседание грунтов, что с свою очередь приведет к разрушению промышленных и инфраструктурных объектов, газо- и водопроводов.

Подтопление подходит к критической черте, что может закончиться экологической катастрофой. Речь идет о загрязнении подземных вод, рек и почв. Утраченные шахты не могут быть восстановлены, они несут серьезные угрозы для окружающей среды и здоровья людей, которые там проживают, — сказал Семерак.

Министр считает, что Украине не избежать процесса закрытия шахт после завершения военных действий на востоке.

Trust.ua