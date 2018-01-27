Фронтовая Горловка: весь день «шумел» юго-запад

В пятницу местные жители продолжали слышать периодическую стрельбу.

Стоит отметить, что все сообщения касались юго-западного направления. По словам, горловчан днем с этой стороны доносились одиночные отдаленные раскаты. Вечером же стрелять стали чаще, но все также далеко. Продолжались бои, как минимум, до полуночи.

Также неспокойно было под Донецком. С самого утра и до позднего вечера его жители слышали боевые действия как в стороне Авдеевки и Ясиноватой, так и на участке Спартак/аэропорт. Активно применялось крупнокалиберное вооружение, минометы и гранатометы.