В Минске сделали заявление по мобильной связи в Донбассе

Восстановлением мобильной связи на территории Донецкой и Луганской областей может заняться вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.

С такой просьбой к нему обратился представитель Украины в Трехсторонной контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма, сообщила пресс-секретарь второго президента страны Дарка Олифер в Facebook.

«Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма обратился к вице-премьер-министру Украины Геннадию Зубко с просьбой урегулировать ситуацию с мобильной связью в Донецкой и Луганской областях», – написала она.