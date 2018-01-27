В Минске сделали заявление по мобильной связи в Донбассе

Суббота, 27 января, 2018
Восстановлением мобильной связи на территории Донецкой и Луганской областей может заняться вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко.
С такой просьбой к нему обратился представитель Украины в Трехсторонной контактной группе на переговорах в Минске Леонид Кучма, сообщила пресс-секретарь второго президента страны Дарка Олифер в Facebook.
«Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма обратился к вице-премьер-министру Украины Геннадию Зубко с просьбой урегулировать ситуацию с мобильной связью в Донецкой и Луганской областях», – написала она.
Сегодня
Напомним, на подконтрольных самопровозглашенным республикам территориях связь от Vodafone пропала еще 11-го января. После проведенного специалистами компании в «ЛНР» ее восстановили, а вот в Донецке и Горловке она так и не появилась…