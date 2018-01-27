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В Лиге наций Украина сыграет с Чехией и Словакией

Суббота, 27 января, 2018

В швейцарской Лозанне на днях состоялась жеребьевка нового для европейских сборных турнира.

Изначально команды, основываясь на рейтинге УЕФА,  поделили на четыре дивизиона. Украина попала во второй — дивизион B, где в группе 1 сыграет с Чехией и Словакией.

Лига наций призвана заменить часть товарищеских встреч, к которым зачастую интерес невысок, и в то же время позволит сборным встречаться с равными по силам соперниками, а заодно — увеличить мотивацию игроков.

Кроме того, новоиспеченный турнир даст еще один шанс попасть на чемпионат Европы, причем даже у представителей самого слабого дивизиона. Победители групп выходят в плей-офф своего дивизиона, где встретятся  с тремя другими командами. Если кто-то из них уже попал на чемпионат Европы через отборочный турнир, то его место занимает следующая сборная. Таким, образом проводятся два полуфинала, а затем — финал, по результатам которого в финальную часть чемпионата Европы попадет по одной команде.

Дивизион А 
Группа 1: Германия, Голландия, Франция. 
Группа 2: Бельгия, Исландия, Швейцария. 
Группа 3: Италия, Польша, Португалия. 
Группа 4: Англия, Испания, Хорватия. 

Дивизион B 
Группа 1: Словакия, Украина, Чехия. 
Группа 2: Россия, Турция, Швеция. 
Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия. 
Группа 4: Дания, Ирландия, Уэльс. 

Дивизион C 
Группа 1: Албания, Израиль, Шотландия. 
Группа 2: Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония. 
Группа 3: Болгария, Кипр, Норвегия, Словения. 
Группа 4: Литва, Румыния, Сербия, Черногория. 

Дивизион D 
Группа 1: Андорра, Грузия, Казахстан, Латвия. 
Группа 2: Беларусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино. 
Группа 3: Азербайджан, Косово, Мальта, Фарерские острова. 
Группа 4: Армения, Гибралтар, Лихтенштейн, Македония.

 

 



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