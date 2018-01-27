В Лиге наций Украина сыграет с Чехией и Словакией

Суббота, 27 января, 2018
В швейцарской Лозанне на днях состоялась жеребьевка нового для европейских сборных турнира.
Изначально команды, основываясь на рейтинге УЕФА, поделили на четыре дивизиона. Украина попала во второй — дивизион B, где в группе 1 сыграет с Чехией и Словакией.
Лига наций призвана заменить часть товарищеских встреч, к которым зачастую интерес невысок, и в то же время позволит сборным встречаться с равными по силам соперниками, а заодно — увеличить мотивацию игроков.
Кроме того, новоиспеченный турнир даст еще один шанс попасть на чемпионат Европы, причем даже у представителей самого слабого дивизиона. Победители групп выходят в плей-офф своего дивизиона, где встретятся с тремя другими командами. Если кто-то из них уже попал на чемпионат Европы через отборочный турнир, то его место занимает следующая сборная. Таким, образом проводятся два полуфинала, а затем — финал, по результатам которого в финальную часть чемпионата Европы попадет по одной команде.
Дивизион А
Группа 1: Германия, Голландия, Франция.
Группа 2: Бельгия, Исландия, Швейцария.
Группа 3: Италия, Польша, Португалия.
Группа 4: Англия, Испания, Хорватия.
Дивизион B
Группа 1: Словакия, Украина, Чехия.
Группа 2: Россия, Турция, Швеция.
Группа 3: Австрия, Босния и Герцеговина, Северная Ирландия.
Группа 4: Дания, Ирландия, Уэльс.
Дивизион C
Группа 1: Албания, Израиль, Шотландия.
Группа 2: Венгрия, Греция, Финляндия, Эстония.
Группа 3: Болгария, Кипр, Норвегия, Словения.
Группа 4: Литва, Румыния, Сербия, Черногория.
Дивизион D
Группа 1: Андорра, Грузия, Казахстан, Латвия.
Группа 2: Беларусь, Люксембург, Молдова, Сан-Марино.
Группа 3: Азербайджан, Косово, Мальта, Фарерские острова.
Группа 4: Армения, Гибралтар, Лихтенштейн, Македония.