Фронтовая Горловка: еще один день без тишины

В субботу днем в Горловке несколько раз были слышны всплески активности боевых действий, которые развития, к счастью, не получили.

Так, информация о «бахах» поступали ближе к 11 час., затем после полудня, а потом — еще через пару часов. Вечером в некоторых жилмассивах было слышно применение тяжелого на юго-западе, но отдаленно.

Намного интенсивнее велись боевые действия под Донецком. Здесь на протяжении дня практически не стихало. В светлое время горожане не только могли слышать, но и ощутить вибрацию от «бахов», возможно, вблизи проводились учения или подрывы боеприпасов. Вечером с «традиционных» направлений продолжали доноситься отголоски войны: гремели авдеевская промзона, Спартак, аэропорт, Марьинка…

Кроме того, неспокойно было в районе Верхнеторецкого,