В «ДНР» объявили о начале учебных сборов резервистов

Информацию о, якобы, готовящемся призыве на воинскую службу в самопровозглашенной республике назвали недостоверной.

«В подразделениях вооруженных сил ДНР начались плановые учебные сборы граждан, находящихся в запасе, в составе резервных формирований армии республики», — заявил Захарченко.

По его словам, речь идет о «создании призывных комиссий, которым нужно определить статус жителей республики, подлежащих призыву на военную службу – то есть предоставление им отсрочки, освобождение от призыва или зачисление в запас».

«Повторюсь, никакой мобилизации пока не проходит. Только сборы резервистов. По окончании плановых сборов будут подведены итоги и награждены лучшие из резервистов», — подчеркнул он.