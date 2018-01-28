Усик с большим трудом одолел Бриедиса

Полуфинальный бой в рамках Всемирной суперсерии бокса состоялся в Риге.

Первые несколько раундов остались за хозяином арены — латышом Майрисом Бриедисом. Затем ситуация выровнялась и украинец начал постепенно наверстывать упущенное.

Битва на ринге продолжалась все 12 раундов и победителя определили лишь решения судей. 114:114, 115:113, 115:113 — обладателем чемпионских поясов по версиям WBC и WBO в первом тяжелом весе стал Александр Усик. Кроме того, теперь ему предстоит финальный бой в турнире, где он встретится с победителем поединка Мурат Гассиев — Юньер Дортикос.