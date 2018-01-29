Что происходит с ценами на продукты в Горловке?

Несколько дней назад в объектах торговли (магазины, супермаркеты, рынки) представители местных властей «ДНР» провели очередной мониторинг цен на продовольственные товары.

Как всегда, в сообщении говорится, что существенного изменения цен на основные продукты питания не происходило и дефицита товаров нет. Судя по опубликованным цифрам, в течение января несколько подорожал картофель — от 17 руб./кг, морковь (от 20 руб.), белокочанная капуста (от 11 руб.), яблоки (от 45 руб.). На той же отметке остается стоимость свеклы (от 17 руб.), лука репчатого (от 14 руб.), лимонов (от 90 руб.) за килограмм.

Куриные яйца «стартуют» с 42 руб. за десяток, зато выросла цена на мясо птицы (тушка потрошенная) – от 108 руб./кг (+10 % за месяц), стоимость говядины на кости увеличилась на четверть — от 250 руб./кг, а вот свинина на кости почти на столько же подешевела (от 165 руб.). Растительное (рафинированное) масло тоже подорожало – от 60 руб. за литр, а сахар-песок стоит как и раньше от 30 руб./кг.

Согласно информации, в широком ассортименте во всех торговых объектах города продаются крупы и макаронные изделия, молочная продукция, цены на которые остаются стабильными. Подорожал разве что рис — от 40 руб./кг.

Тем временем, в Интернете появилось видео, снятое на Центральном рынке Горловки еще 17-го января, где можно получить представление о нынешних ценах на мясо птицы и рыбу:

- свежемороженая форель стоит 190 руб./кг, пеленгас — 150-170 руб., кальмары — 250 руб.;

- соленая сельдь реализуется по цене от 145 до 160 руб./кг, скумбрия — 185-190 руб., анчоусы — 100 руб.;

- копченая скумбрия продается за 350-370 руб., горбуша — 420 руб./кг, балык толстолобика — 600 руб.;

- куриные крылышки — 145 руб., спинки — 40 руб., филе — 195 руб., печень — 100 руб, желудочки — 90 руб. за килограмм.

Диапазон цен на сало — от 150 до 280 руб., копчености — от 200 руб./кг.

Стоимость куриных яиц варьируется от 35 до 60 руб. за десяток, подсолнечное масло домашнего приготовления — 70 руб./л.