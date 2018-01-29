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Поступления от военного сбора выросли на треть

Понедельник, 29 января, 2018

Украинцы за 2017-й год уплатили 15 миллиардов гривен военных сборов, что на 30% больше показателей 2016-го года. 

В государственный бюджет Украины в прошлом году поступления от военного сбора по сравнению с 2016 годом выросли более чем на 30% и составили 15 млрд гривен. Об этом в среду, 24 января, сообщили в Государственной фискальной службе.

«Больше всего военного сбора уплачено плательщиками Киева – 2,398 млрд. грн., 859 млн. грн. поступило в бюджет от плательщиков Днепропетровской области, 810 млн. грн. — Харьковской области и 679 млн. грн. — Львовской области», — говорится в сообщении. Наибольшая сумма военного сбора в 2017 году в бюджет поступила в декабре — более 1,7 млрд. грн.

Корреспондент



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