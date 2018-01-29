Фронтовая Горловка: тишину нарушили вечером

В воскресенье, 28-го января, местные жители сообщали о спокойной, как для Горловки, обстановке.

Однако, вечером ее несколько раз нарушали сначала редкие пулеметные очереди, а позднее — минометы и АГС, но неинтенсивно.

Кроме того, поздним вечером после нескольких дней затишья снова было неспокойно на Светлодарской дуге — между Светлодарском и Дебальцево, а также в стороне Попасной и Кадиевки.

А вот жители Донецка и близлежащих населенных пунктов слышали бои на протяжении всего дня. По их словам, с утра в стороне Авдеевки и Ясиноватой было слышно стрелковое, затем, уже во второй половине дня, на этом же направлении периодически «побахивало», применялось также крупнокалиберное.

Вечером бои возобновились на участке от аэропорта и до авдеевской промзоны.