В Константиновке от пневмонии умер полугодовалый ребенок

Малыш скончался в отделении реанимации детской городской больницы.



Об этом журналистам сообщил начальник Константиновского отделения полиции Виталий Хиврич.

Врачи реанимации, где находился ребенок, сделали все для спасения его жизни, но, к сожалению, он не смог побороть опасную болезнь. Как стало известно при расследовании ситуации, родители малыша слишком поздно обратились за помощью к медикам. Пневмония уже была запущена.

Со слов начальника полиции, у ребенка несколько дней подряд держалась температура, но молодые родители посчитав, что у него режутся зубки, не сразу обратились к врачам. В итоге дело обрело печальную окраску.