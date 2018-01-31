Нацбанк Украины ввел в обращение памятную монету «Защитникам Донецкого аэропорта»

О появлении монеты номиналом 10 гривен сообщили в пресс-службе НБУ.

На аверсе монеты, которая сделана из сплава на основе цинка, размещена композиция из двух рук с оружием разных эпох, символизирующие защитников Украины разных времен, надпись «За честь! За славу! За народ!» и т. д.

С другой стороны (на реверсе) находится стилизованная композиция с изображением защитника аэропорта на фоне полуразрушенной башни, над которой развевается украинский флаг и надпись «Кіборги.ua» с датой — «26.05.2014-21.01.2015″.