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В «ДНР» предложили запустить мобильную связь Vodafone через Ростов

Вторник, 30 января, 2018

Для возвращения сигнала мобильного оператора Vodafone на территорию самопровозглашенной республики украинской компании предлагают перенаправить сигнал в Ростов-на-Дону для «дальнейшей стыковки с магистральными линиями».

В «ДНР» называют это серьезным предложением и уверены, что таким образом стороны исключат сложности с восстановлением кабельных соединений на линии соприкосновения в Донбассе.

Также в сообщении говорится, что местные специалисты рассматривали возможность подключения через сети в «ЛНР», но реализовать это сейчас невозможно из-за отсутствия доступа к оборудованию.

Напомним, в Горловке, как и в других населенных пунктах, находящихся под контролем самопровозглашенной республики, связь мобильного оператора МТС-Украина (Vodafone) пропала 11-го января.

Через несколько дней, в компании рассказали о завершении ремонта и восстановлении связи в «ЛНР», однако в «ДНР» сигнал так не появился.

«Почему нет связи в Донецке, надо спрашивать там. Мы сделали все от нас зависящее, а кто и по какой причине может препятствовать восстановлению связи в Донецке, вопрос не ко мне», – объяснила тогда руководитель отдела по связям с общественностью Vodafone Виктория Рубан.



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