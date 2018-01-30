Фронтовая Горловка: обошлось без тревожных сообщений

В окрестностях города в понедельник не стреляли.

Единственное сообщение о боевых действиях появилось ближе к вечеру, когда пользователи соцсетей рассказали о неспокойной обстановке на светлодарском направлении.

Зато продолжаются бои под Донецком. По некоторым данным, его жители слышали их вчера и ночью, и утром, и днем, однако, стоит отметить, что при этом особой интенсивностью они не отличались. Во второй половине дня о стрельбе дончане не сообщали, но ночью завязались бои на юго-западе — в районе Марьинки и Александровки.