В Украине сократились долги по зарплатам, хуже всего ситуация на востоке страны

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы статистики, в декабре задолженность по заработной плате в Украине сократилась на 8,3% по сравнению с ноябрем.

Отмечается, что долги по зарплате сократились до 2,368 миллиарда гривен.

В сообщении подчеркивается, что почти половина задолженности приходится на Донецкую (29,8 %) и Луганскую (17,3 %) области (за исключением неподконтрольных территорий). Компанию им составила Харьковская область, которая также попала в число лидеров-должников.

По состоянию на 1 января наибольшая задолженность по выплате заработной платы была зафиксирована в Луганской (556,976 млн. грн.), Донецкой (453,421 млн. грн.) и Харьковской (224,542 млн. грн.) областях, уточняется в сообщении Госстата.