Cредняя зарплата в Украине составляет 8777 гривен

Об этом говорится в сообщении Государственной службе статистики.

В течение минувшего года в Украине по сравнению с 2016-м годом ее уровень вырос более чем на треть (35,5 %).

Традиционно самые высокие средние заработки зарегистрированы в Киеве — более 14-ти тысяч грн., самые низкие – в Черниговской области — 6600 грн.

Отмечается также, что в декабре 2017-го года уровень реальной зарплаты превысил показатель за такой же месяц в 2016-м году почти на 19 %.

Ранее «Кочегарка» сообщала о сокращении долгов по зарплатам, однако самая сложная ситуация сохраняется на востоке страны.