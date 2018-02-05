Cредняя зарплата в Украине составляет 8777 гривен

Понедельник, 5 февраля, 2018
Об этом говорится в сообщении Государственной службе статистики.
В течение минувшего года в Украине по сравнению с 2016-м годом ее уровень вырос более чем на треть (35,5 %).
Традиционно самые высокие средние заработки зарегистрированы в Киеве — более 14-ти тысяч грн., самые низкие – в Черниговской области — 6600 грн.
Отмечается также, что в декабре 2017-го года уровень реальной зарплаты превысил показатель за такой же месяц в 2016-м году почти на 19 %.
Ранее «Кочегарка» сообщала о сокращении долгов по зарплатам, однако самая сложная ситуация сохраняется на востоке страны.