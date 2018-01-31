Фронтовая Горловка: горожане говорят о тишине

О боевых действиях во вторник жители Горловки практически не сообщали.

Вечером, по их словам, один раз было шумно в районе Зайцево, около полуночи еще несколько «бахов» прогремели на юго-западе.

Под Донецком ситуация была значительно хуже. Еще днем город потрясли непонятные взрывы, после которых до вечера было тихо. После наступления темноты на разных направлениях было слышно стрелковое, а после 21 час. «зашумела» сторона от авдеевской промзоны и до аэропорта, стреляли и под Песками.

Около полудня активные боевые действия велись в районе Докучаевска, а также на востоке, северо-востоке от Мариуполя.