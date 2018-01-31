Чего ожидать украинцам в феврале: подорожание лекарств и перераспределение земли

Начало каждого месяца в Украине приносит с собой различные изменения. Журналисты «Сегодня» рассказали, чего ожидать украинцам в феврале.

Должны подорожать медикаменты



С февраля в Украине ожидается подорожание медикаментов, говорят эксперты. Так, по подсчетам Экономического дискуссионного клуба (ЭДК) в 2017 г. лекарства уже подорожали на 20 %, а в 2018 г. ожидается, что цены вырастут еще на 25 %.

По мнению экспертов, основной причиной подорожания стал растущий курс доллара. Поэтому с февраля стоимость медикаментов может вырасти на 5 %, т.к. поставщики начнут завозить новые партии товаров и, соответственно, по новому курсу доллара.

В аптеках же отмечают, что цены на лекарства уже начали пересчитывать.

Вырастут цены на сахар

По последним данным Министерства аграрной политики и продовольствия, с 1 февраля цены на сахар должны поднять на 20 %. Согласно проекту постановления, предусматривается, что вырастут минимальные цены на сахарную свеклу – до 753,04 грн. за тонну, и на сахар – до 11 тыс. грн. за тонну.

Отметим, что в ассоциации «Укрсахар» также прогнозируют повышение закупочных цен на сахар до марта этого года, правда, всего на 5-10 %.

Вступит в силу новый закон об уплате алиментов

6 февраля вступает в силу закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, который в начале января подписал президент Украины Петр Порошенко.

Среди прочего, закон закон устанавливает ограничения должников в праве выезда за границу, а также вводит временное ограничение в праве управления автотранспортом, использования огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием.

В этот же день, 6 февраля Министерство юстиции публично представит созданный Реестр неплательщиков алиментов.

Земли передадут в ОТО

С февраля в Украине начнется процесс передачи земли в собственность объединенных территориальных общин, как очередная ступень децентрализации. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман:

«Объединенные территориальные общины сейчас управляют территориями в пределах своих населенных пунктов. Но главы ОТО ставят вопрос чтобы земли за пределами населенных пунктов передать в управление. Мы нашли решение. Я даю поручение Госгеокадастру отвести всю землю ОТО», – отметил премьер-министр.

Закон о передаче в управление ОТО земли за пределами населенных пунктов предусматривает:

право распоряжаться землями государственной собственности;

право передачи таких участков в пользование и собственность граждан и юридических лиц;

изменение целевого назначения участков частной собственности, расположенных на территории объединенных территориальных общин.

Появится возможность полететь из Одессы в Болгарию

Со 2 февраля болгарская авиакомпания Bulgaria Air начнет регулярные полетыпо маршруту София − Одесса − София. Отмечается, что рейсы будут выполняться дважды в неделю − по пятницам и воскресеньям.

Менеджер по связям с общественностью ООО «Международный аэропорт «Одесса» Дмитрий Головченко в комментарии СМИ заявил, что вылет из Софии будет осуществлять в 19:05, прибытие в Одессу – 20:30; в обратном направлении вылет из Одессы в 21:20, прибытие в Софию в 22:40 (по местному времени).

Укрзализныця изменит график движения поездов

с 1 февраля изменится расписание движения поездов в сообщении Лисичанск – Киев – Хмельницкий. Поезда будут отправляться из Киева на полчаса позже.

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