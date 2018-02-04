Полиомиелит, корь, дифтерия: какие эпидемии грозят Украине

В Украине катастрофически низкий уровень вакцинации. Это может спровоцировать эпидемии неизлечимых болезней, уверены медики.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в 2015 году в глобальных масштабах 19,4 миллиона детей грудного возраста не были охвачены иммунизацией. Более 60% этих детей живут в 10 странах: Анголе, Демократической Республике Конго, Индии, Индонезии, Ираке, Нигерии, Пакистане, Украине, Филиппинах и Эфиопии.

Минздрав Украины уже заявил, что в стране вспышка кори. Медики предупреждают, что следующей может стать дифтерия, полиомиелит и другие опасные инфекции. Журналисты «Сегодня» узнали, от чего стоит прививаться украинцам в этом году.

Вакцинация на уровне Нигерии и Сомали

Украинцев в детстве прививают от 10 опасных заболеваний: от гепатита Б, туберкулеза, столбняка, коклюша, паротита, кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, гемофильной инфекции. Последнюю вакцинацию делают в 16 лет. Затем взрослые должны проводить ревакцинацию каждые 10 лет от дифтерии и столбняка.

Снижение на 5% числа вакцинированных детей от двух до 11 лет в течение года приводит к трехкратному росту случаев заболеваемости корью и бюджетным расходам на лечение в размере 2,1 миллиона долларов.

Уровень вакцинации в стране начал падать с 2008 года. Тогда после прививки от краснухи и кори умер 17-летний Антон Тищенко. Из-за этого по всей стране остановили вакцинацию. После скандала восемь миллионов доз вакцины уничтожили, хотя Минздрав не признал ее опасной. В последующие годы все больше родителей начали отказываться от вакцинации. А в Украине начались проблемы с закупками вакцин.

По состоянию на 1 декабря 2017-го вакцинацией против полиомиелита было охвачено менее 50% детей до одного года, против коклюша, дифтерии, столбняка – также менее 50%, по БЦЖ – 75%, а против гепатита В – 50%.

По уровню вакцинации Украина оказалась в одном ряду с Центральноафриканской Республикой, Чадом, Экваториальной Гвинеей, Нигерией, Сомали, Южным Суданом и Сирией, отмечается в статистике ООН.

От кори украинцы начали вакцинировать своих детей после случаев смертей от болезни. Сейчас вакцины есть во всех регионах, утверждает и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

«Вакцина в регионах есть. Неужели мы должны ожидать вспышек других болезней, чтобы улучшить охват вакцинацией?», – отметила Супрун.

Какие делать прививки

В стране есть все предпосылки для вспышки и других болезней, считают врачи. Во-первых, не все дети прививаются. Во-вторых, мало украинцев знают о том, что и во взрослом возрасте нужно вакцинироваться, поскольку прививка вырабатывает иммунитет на 5-10 лет.

Если 90-95% людей имеют иммунитет против инфекционного заболевания, оно не распространяется по стране, отмечает Игорь Марычев, старший научный сотрудник Института эпидемиологии и инфекционных болезней. Такой иммунитет называется «коллективный». Но в Украине показатели более чем в два раза ниже рекомендуемых.

«Это управляемые инфекции. Уровень их распространения зависит от охвата населения вакцинацией. Можно предположить, что на фоне низкого уровня прививаний в последние годы возможен эпидемический подъем заболеваний», – рассказал Игорь Марычев.

Полиомиелит, например, является высокоинфекционной вирусной болезнью, которая может приводить к необратимому параличу. Считалось, что передача полиомиелита, намеченного для глобальной ликвидации, остановлена во всех странах, кроме двух— Афганистана и Пакистана. В 2015 году вспышку полиомиелита зафиксировали в Украине.

Полиомиелит поражает, в основном, детей до 5 лет. В одном из 200 случаев инфицирования развивается паралич, отмечается в отчете ВОЗ. Из тех, с кем это случилось, 5-10% умирают от паралича дыхательных мышц.

Полиомиелит неизлечим, его можно только предотвратить. Вакцина может защитить ребенка на всю жизнь.

Также в Украине чаще начали фиксировать столбняк. Инфицироваться столбняком можно из-за попадания грязи в рану или порез, укуса животных или травмирования острыми предметами, обломками древесины. По данным ЮНИСЕФ, от 5 до 10% больных умирают. При тяжелых формах столбняка смертность достигает более 50%

Единственный способ защититься от столбняка – вакцинация. Детям необходимо получить прививки в возрасте 2, 4, 6 и 18 месяцев; в возрасте 6 и 16 лет необходимо ревакцинация, а взрослым нужно обновлять прививки от столбняка каждые 10 лет.

Дифтерия, в свою очередь, в самых серьезных случаях блокирует дыхательные пути и повреждает сердечную мышцу. Передается воздушно-капельным путем. По симптомам очень похожа на обычный грипп. Но по характеру опаснее даже, чем корь. Главный детский иммунолог Киева Федор Лапий вспоминает, как в 90-х дифтерия безжалостно отнимала сотни жизней. В Украине тогда заразились около 20 000 человек. 696 из них умерли.

Вакцинироваться нужно и взрослым

Согласно приказу Минздрава №595 от 2011 года украинцам регулярно нужно проходить ревакцинацию против дифтерии и столбняка. Ревакцинация – это повторное прививание. Пожизненный иммунитет формируется только после некоторых прививок, например, против кори, паротита, краснухи. Иммунитет против дифтерии, столбняка и коклюша сохраняется в течение 7-10 лет. Первая ревакцинация для профилактики последних заболеваний у взрослых должна пройти в 26 лет. Затем повторяться каждые 10 лет. В некоторых странах взрослых также вакцинируют против коклюша – в Украине это происходит по эпидемиологической ситуации. Личный календарь прививок для каждого человека составляет и контролирует врач-иммунолог или терапевт по месту жительства.

В законе Украины о защите населения от инфекционных заболеваний указан перечень профессий, в которых вакцинацию нужно проходить обязательно. Это те люди, которые сталкиваются с возбудителями болезней: фермеры, мясники, ветеринары, медработники, работники торговли, транспорта, детских садов, и другие.

По словам иммунолога Вадима Коцаренко, украинцы не вакцинируются из-за миграции. Перемещаясь по стране, пациенты остаются прикрепленными за медучреждением по месту прописки. Вторая причина – слабая санитарная просвещенность. В лучшем случае, напомнить о вакцинации могут при приеме на работу. Но обычно о прививке вспоминают, когда наступают на ржавый гвоздь, отмечает врач.

«Периодически вспышки дифтерии среди взрослого населения есть, и болезнь проходит гораздо сложнее, чем у детей. К сожалению, это результат пропущенных прививок в детстве и игнорирования ревакцинации. По столбняку также есть случаи. После контакта со столбняковой палочкой риск заболеть у человека без прививки значительно больше. Ревакцинироваться нужно, потому что это особо опасные инфекции – очень высокий риск смерти», – добавил Вадим Коцаренко.

Как правильно делать прививку

Иммунопрофилактика в Украине бесплатная. За вакцинацией пациента следит терапевт и сообщает ему о необходимости сделать прививку.

Прежде, чем сделать прививку ребенку, врач изучает его карточку, измеряет температуру и проводит общий осмотр. Перед вакцинацией родители должны подписать форму информированного согласия и оценки состояния ребенка. Форма заполняется одним из родителей или опекуном. Заполненный документ остается в медицинском учреждении, в котором проводится вакцинация.

Обязательно следует проинформировать врача если:

- есть аллергия на медицинские препараты, продукты питания или вакцины;

- была серьезная реакция на вакцинацию в прошлом;

- были проблемы со здоровьем, связанные с астмой, болезнями легких, сердца, почек, метаболическими расстройствами (например, диабет), болезнями крови;

- был прием препаратов, подавляющие иммунитет (кортизон, преднизолон, стероиды, препараты для лечения рака) или проходили лучевую терапию;

- было переливание крови или продуктов крови;

- принимаете какие-то лекарства;

- была вакцинация в последние четыре недели.

В свою очередь, врач должен сообщить пациенту о возможных реакциях на вакцину и о сроках, в которые они могут возникнуть. Также пациенту должны рассказать, при каких симптомах нужно срочно обращаться в больницу. После вакцинации медик должен предупредить о дате следующей прививки.

Чтобы предотвратить вспышку инфекционных заболеваний у детей, взрослые тоже должны регулярно проходить ревакцинацию, отмечает иммунолог Татьяна Бондаренко.

«Во взрослом возрасте рекомендуется ревакцинация от детских инфекций каждые 10 лет, учитывая тот факт, что человек прививался ранее. В случае отсутствия вакцинации прививаться можно начать в любом возрасте. Поэтому, во-первых, ревакцинация взрослых проводиться должна, и доктора обязаны ее рекомендовать, что предотвратит вспышки или эпидемии детских заболеваний и облегчит течение детских инфекций у взрослых. Во-вторых, если у пациента уже имеется тяжелое соматическое заболевание, то лучше профилактически вакцинироваться, чтобы предотвратить усугубление основного заболевания при заражении инфекцией. Допустим, порок сердца – таким пациентам ревакцинация рекомендуется в плановом порядке, чтобы не усугубить основное состояние. Если возникают сомнения по поводу необходимости ревакцинации, можно проверить уровень защитных антител, и после этого принимать решение о ревакцинации. Если антитела присутствуют в организме, то такому пациенту можно не ревакцинироваться. Этот анализ легко делается», – отмечает врач.

Качество вакцины можно проверить по термоиндикаторам. Они позволяют определить, правильно ли хранилась вакцина до ее использования.

«На крышечке есть белый квадрат – это термоиндикатор. Он показывает, было ли повышение температуры. Вакцина против кори боится высоких температур. Если ее неправильно хранили – квадратик меняет свой цвет, и ее больше нельзя использовать», – рассказывает Федр Лапий.

Еще один индикатор серого цвета прикреплен к флакончику. Он показывает, замораживали ли вакцину. Если да, то он меняет свой цвет.

Виталий Андроник, Сегодня