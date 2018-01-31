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В «ЛНР» снова не поступает вода со стороны Украины

Среда, 31 января, 2018

По некоторым данным, без водоснабжения остались села Приветное, Обозное и Веселая Гора Славяносербского района.

Как говорится в сообщении компании «Луганское энергетическое объединение», из-за долгов отключено энергоснабжение Петровской насосной станции Попаснянского водоканала, которая обеспечивает водой жителей неподконтрольной территории Луганской области, в частности, часть города Луганск и ряд близлежащих населенных пунктов.

Отмечается, что причиной обесточивания является долг водоканала, который на 30 января составляет около 173 млн. гривен. При этом долг сформировался как раз за счет долгов с неподконтрольной территории, так как 90% воды, добываемой водоканалом, поставляется на неконтролируемую территорию.

Подтвердили это и в «ЛНР». Согласно информации предприятия «Лугансквода», подача воды с Петровской насосной станции Попаснянского водоканала, расположенной на подконтрольной Украине территории была прекращена без предупреждения.

Это уже не первое отключение электроснабжения объектов Попаснянского водоканала, к которым специалисты «ЛЭО» имеют доступ. Несколько дней назад «Кочегарка» сообщала, о возобновлении водоснабжения на территорию «ЛНР» после полуторамесячной блокады.

 



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