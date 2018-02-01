ЕСПЧ отказал жителю Луганска в иске против Украины — СМИ

Министр юстиции Павел Петренко заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял прецедентное решение, отказав жителю Луганска в удовлетворении заявления против Украины. Об этом Петренко заявил в эфире канала NewsOne.

Петренко отметил, что обычно жители Донбасса подают заявления в ЕСПЧ одновременно и к Украине, и к России.

«Сейчас мы имеем первое судебное решение, которое касается заявления жителя Луганска, рассмотренного ЕСПЧ. Этот гражданин обратился только к Украине относительно нарушения его права на свободу передвижения. Европейский суд ему отказал, указав, что на этой территории эффективный контроль и, соответственно, ответственность за нарушения прав человека несет Российская Федерация. Если бы он обратился к РФ, то решение [ЕСПЧ] было бы другим», – рассказал Петренко.

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