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Италия передаст гуманитарную помощь Донбассу на сумму 2 млн. евро

Четверг, 1 февраля, 2018

Италия выделит 2 млн. евро на гуманитарную помощь жителям Донбасса, которые пострадали от боевых действий на востоке Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Италии.

«500 тысяч евро будут выделены Всемирной продовольственной программе (WFP) для доставки продуктов питания и предметов первой необходимости, еще 500 тысяч евро будут выделены ЮНИСЕФ на программы по вопросу «минных рисков». Один миллион евро будет предоставлен Международному комитету Красного Креста (МККК) для осуществления проектов в сфере здравоохранения и защиты населения», – говорится в сообщении.

Ранее заместитель министра по вопросам временно-оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука рассказал, сколько гуманитарной помощи и какую получили жители, проживающие в Луганской и Донецкой областях.

Сообщалось, что Швейцарское агентство развития и сотрудничества предоставило в 2016-2017 гг. 720 т гуманитарного груза, а также лабораторию для раннего выявления туберкулеза у населения.

Швейцарская Конфедерация отправила 1,635 тыс. т химических реагентов для очистки воды, медицинское оборудование, лабораторию для раннего выявления возбудителей туберкулеза у населения.

Белоруссия направила 4 грузовых автомобиля гуманитарного груза весом 59 т, продукты питания, товары личной гигиены. Также Литва передала 40 тысяч евро Международному комитету Красного Креста, 38 тысяч евро — на реализацию проекта «Капитальный ремонт в амбулатории», 2 тысячи евро — на реализацию проекта «Мелодия воды».

800 пациентов получили от UNICEF медицинские препараты для непрерывного лечения ВИЧ-инфекции, 500 пациентов от МБФ «Альянс общественного здоровья» — противотуберкулезные препараты II ряда и 210 тысяч ампул инсулина Красный Крест доставил в медицинские заведения Донецкой и Луганской областей.

112.ua



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