«Шахтер» опять проиграл, на этот раз «Копенганену»

Состоялся первый матч с участием горняков на сборах в ОАЭ.

Первый тайм прошел в обоюдоострых атаках, хотя, судя по стенограмме поединка, дончане все же владели мячом больше. Счет был открыт прямо перед перерывом — мяч попал в затылок Исмаили, после чего и влетел в ворота Пятова.

Во второй половине встречи подопечные Фонсеки пропустили быстрый гол и на табло засветились 0:2. Шанс команде подарил Тайсон, которому на 57-й минуте удался точный удар, но несмотря на полное преимущество и достаточное количество моментов, даже за ничью горняки зацепиться не сумели. 2:1 — в пользу двенадцатикратного чемпиона Дании.

После матча Паулу Фонсека рассказал, что недоволен результатом, но удовлетворен игрой и самоотдачей своих футболистов.