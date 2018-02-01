В «ДНР» заявили об угрозе вспышки кори

Медики насчитали 33 случая заболевания корью.

24 человека заболели в Донецке, 4 – в Горловке, единичные случаи в Енакиево и Макеевке. В связи с этим на территории самопровозглашенной республики могут быть введены некоторые ограничения. Например, если будут регистрироваться случаи кори в детских дошкольных учреждениях, в школах, то на 21 день будут отстранены все дети, которым не сделали прививки.

В Украине ситуация с болезнью намного серьезнее. Только с начала года по 28-е января в Минздраве зафиксировали 2933 случая заболевания корью. К сожалению, в этот период три человека умерли от осложнений — двое детей (пяти и полутора лет) и один взрослый.