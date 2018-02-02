«ДНР» и «ЛНР» решили больше сотрудничать

Александр Захарченко и Леонид Пасечник подписали протокол о намерениях создания единого таможенного пространства самопровозглашенными республиками.

«Подписанием этих документов начинается новый этап развития наших республик. Многое уже было сделано, надеюсь, что после подписания данных документов будет сделано еще больше. Сегодняшний протокол о намерениях позволит нам более плотно сотрудничать в плане экономики», — уверен Захарченко.

По его словам, это «позволит в будущем убрать таможенные границы».

«Делить нам нечего: у нас один народ, одна земля, одна задача. Поэтому подписание данных документов будет очень полезно для нашей экономики, нашего взаимодействия, в том числе политического, конечно, поддержания социальной стабильности в наших республиках», — заявил Пасечник, в свою очередь.