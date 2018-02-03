Первая крылатая ракета Украины. Что умеет «Нептун»

Новую украинскую разработку можно сравнить с американскими и советскими, говорит эксперт. А вот в России крылатую ракету назвали «туфтой».

В Украине испытали крылатую ракету наземного базирования «Нептун» полностью украинского производства. Новая ракета может поражать наземные и морские цели.

«Испытанием «Нептуна» Украина открыла новый этап ракетной программы, согласно которому Вооруженные силы должны получить мощные высокоэффективные крылатые ракеты», — заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

«После разоружения украинской армии в соответствии с Будапештским меморандумом на вооружении не было ни одной крылатой ракеты», — отметил он.

На что способна первая украинская крылатая ракета разбирались журналисты Корреспондент.net.

Первая крылатая ракета Украины

Комплекс с противокорабельными крылатыми ракетами «Нептун» полностью является украинской разработкой, заявили в СНБО.

Созданием ракеты занимались конструкторы госпредприятия «Луч» в сотрудничестве с «Мотор Сич» и другими предприятиями военно-промышленного комплекса.

Ракета будет иметь три модификации: корабельного, наземного и воздушного базирования. «Нептун» будет размещаться в транспортно-пусковых контейнерах. Длина ракеты с ускорителем составляет пять метров. Новая украинская ракета предназначена для поражения боевых кораблей и транспортных суден в ударных группах.

«Дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия», — отметил Турчинов.

Первые испытания ракеты прошли 22 марта 2016 года. Также испытания «Нептуна» проходили в середине 2017 года вместе с ракетой «Ольха». Однако результаты не афишировали.

Во время испытания 30 января проверялись летные характеристики и работа систем ракеты. Испытания крылатой ракеты «Нептун» прошли успешно, сообщили в СНБО.

Можно сравнить с американскими

Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец говорит, что сейчас «Нептун» является очень своевременным проектом и назвал две причины:

- для Украины создание мощного оружия имеет исключительное значение для обеспечения национальной безопасности;

- в условиях ограниченных ресурсных возможностей стоит выбирать проекты по критерию «эффективность-стоимость».

«Это вполне национальный проект — нет зависимости от иностранных партнеров, что имеет особое значение на фоне отказа отдельных западных оборонных компаний поставлять Украине подобные образцы или комплектующие к ним”, — написал эксперт в Facebook.

Он отметил, что «Луч» разработал ракету, которая сочетает «новые идеи и уже проверенные решений, надежных конструкций, изготовление которых уже налажено в Украине».

Военный эксперт уточнил, что это дозвуковая ракета, схема ее полета — стандартная для крылатой модели.

«На маршевом участке высота полета — 10-30 м, на конечном участке 4-5 м. Боевая часть — осколочно-фугасная. За счет оснащения различными типами головок самонаведения может поражать различные типы целей. Как с известными координатами, так и использоваться как противорадиолокационная ракета», — объясняет Згурец.

Она обеспечивает дальность стрельбы по морской цели на расстоянии 280 километров, а по береговой стационарной цели — еще дальше.

Эксперт говорит, что ее можно сравнить с американскими, китайскими и советскими ракетами с дальностью в пределах 300 километров. Он отметил, что среди украинских ракет «Нептуну» равных нет по дальности.

Предполагается, что «Нептун» будет на вооружении у береговых войск. Ракеты будут использовать для контроля над акваторией Черного моря.

Когда именно ракеты поступят на вооружение — пока неизвестно, ведь «Нептун» должен пройти все этапы государственных испытаний. Сколько таких ракет уже изготовлено — пока держат в секрете.

В России называют «туфтой»

Газета.ru рассказала о скепсисе среди российский военных по поводу испытания крылатой ракеты в Украине.

«Во-первых, это маловероятно, а во-вторых, однозначно не конкурентоспособно ни с нашим «Калибром», ни с «Tomahawk». У них отдельные заделы были, они собирают по частям и все неудачно», - заявил председатель комитета Госдумы по обороне и безопасности Владимир Шаманов.

Он считает, что испытание «Нептуна» было пропагандистской акцией.

«Чтобы на фоне вот этих всех мероприятий, которые американцы объявляют, показать вклад украинцев в дело последующей дестабилизации на рубежах России. Это все туфта», — заявил он.

В начале января этого года в Украине также провели первые испытания ракет оперативно-тактического комплекса «Гром-2″. Этот комплекс создается с целью поражения одиночных и групповых стационарных целей на расстоянии от 50 до 280 километров.

Испытания «Грома» также вызвали сомнение у российских парламентариев. В Госдуме посчитали, что причина публикации видео испытаний нового украинского оперативно-тактического комплекса — желание запугать мирное население и «испортить крымчанам новогодние каникулы».

Корреспондент