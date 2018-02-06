Сколько денег у Украины и сможет ли страна рассчитаться по долгам

В 2018 году только МВФ нужно отдать 4,5 млрд. долларов.

Финансовая стабильность, которой Украине удалось достичь в последние годы, в этом году оказалась под угрозой в связи с предстоящими выплатами крупных сумм по внешним долговым обязательствам. Об этом в последнее время все чаще говорят государственные деятели и эксперты.

В частности, как заявляет Нацбанк, в настоящее время для страны критически важным является дальнейшее сотрудничество с Международным валютным фондом. Без помощи МВФ нам грозит серьезная инфляция и девальвация гривни.

О каких же суммах идет речь? Сколько денег в казне и сколько нужно для выплаты долговых обязательств?

Сколько мы должны

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец 2017 года составила более 76,3 млрд. долларов, или свыше 2 трлн. грн.

Только с 2014 по 2016 год Украина получила:

5,6 млрд. долларов от МВФ;

3 млрд. долларов от США (от выпуска облигаций госзайма);

2,3 млрд. долларов от Международного банка реконструкции и развития;

2,25 млрд. евро от ЕС;

400 млн. канадских долларов от Канадского экспортного агентства;

200 млн. евро от Немецкого кредитного учреждения;

47 млрд. японских йен от Японского агентства международного сотрудничества.

За 2017 год госдолг увеличился еще на 5,36 млрд. долларов . И теперь эти долги надо отдавать.

Самый крупный кредитор Украины – МВФ – предоставил Украине двухлетнюю отсрочку по выплате платежей, но теперь она закончилась. В 2017 году мы выплатили первые 1,268 млрд. долларов. В 2018-м МВФ нужно отдать 4,5 млрд. долларов, или 135 миллиардов гривен, если считать по предполагаемому курсу на конец года. Еще около 2,6 млрд. долларов – предстоящая сумма выплат другим иностранным кредиторам. Итого получается 7,1 млрд. долларов.

Золотовалютные резервы Нацбанка на начало 2018 года составляли 18,8 млрд. долларов, или около 540 млрд. гривен. Получается, за год Украине нужно отдать заграничным кредиторам почти 40% золотовалютных запасов. А ведь есть еще внутренние долговые обязательства Украины, вместе с которыми выплаты в 2018 году должны составить порядка 9 млрд. долларов, или половина всех золотовалютных резервов страны.

Если Украине придется рассчитываться только из своих, внутренних резервов, нам грозит беспрецедентная инфляция и девальвация. А вероятнее всего, объявление дефолта – с теми же последствиями для экономики. Избежать этих катаклизмов помогут только следующие внешние заимствования.

Тем более, 2018 год – это только начало крупных выплат по внешним долгам. В следующем, 2019 году, сумма вырастет еще больше. Только МВФ нужно будет вернуть 5,5 млрд. долларов.

Кто одолжит деньги на погашение долгов

Самый очевидный вариант получения новых внешних займов, которые могли бы частично пойти на погашение долгов, – следующие транши от МВФ. В соответствии с действующей программой расширенного финансирования, которая действует с марта 2015 до марта 2019 года, Украина может претендовать на получение 17,5 млрд. долларов. На сегодняшний день страна получила только 8,8 млрд. четырьмя траншами. Значит, за ближайший год могла бы получить еще практически такую же сумму.

Но все упирается в выполнение требований МВФ, в обмен на которые, собственно, и выплачивается каждый следующий транш. Эти требования Украина не выполняет в полной мере. Из-за чего, собственно, и просрочен график получения траншей МВФ. Камнем преткновения на сегодняшний день являются создание антикоррупционного суда, повышение цен на газ и повышение пенсионного возраста в рамках пенсионной реформы.

Можно ли найти других кредиторов? Большинство экспертов считают, что это нереально. Потому что и другие международные организации не готовы одалживать Украине деньги «за просто так». Только в обмен на конкретные реформы.

«Требования МВФ в отношении Украины не особенно отличаются от требований, которые есть в нашем плане действий с ЕС, или от требований ЕБРР, или США. Требования всех международных организаций в отношении Украины сейчас более-менее синхронизированы», – сказал,в комментарии «Сегодня» исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко.

Кроме того, МВФ – авторитетная международная организация, и остальные организации-доноры, прежде чем принять решение о кредитовании, смотрят прежде всего, как складываются отношения потенциального заемщика с МВФ, говорят эксперты.

Понятно, что из-за невыполнения требований МВФ шансы Украины на получение кредитов «на стороне» резко снижаются. Либо же эти кредиты будут настолько невыгодными, что лишь еще больше увеличат наш внешний долг.

Нужна новая программа МВФ

Еще в конце 2017-го НБУ прогнозировал, что в 2018 году Украина сможет претендовать на два транша, в I и III кварталах, на общую сумму 3,5. млрд долларов. Но в январе НБУ признал, что о первом квартале речь уже не идет. А ожидаемая сумма уменьшилась до 2 млрд. долларов. Причем, если денег не будет до конца второго квартала, программу сотрудничества с МВФ можно считать прекращенной, считают в Нацбанке.

В то же время, Минфин оптимистично полагает, что Украине по силам получить даже больше двух траншей в текущем году.

«Нацбанк рассчитывает на два транша от МВФ. Надеюсь, что получим больше, это является абсолютно реалистичным», – заявил глава ведомства Александр Данилюк.

19 января 2018 года состоялось заседание Совета по финансовой стабильности, в который входят руководители НБУ, Минфина, НКЦБФР и ФГВФО. Совет призвал все органы власти содействовать продолжению сотрудничества с МВФ и другими международными донорами. Поступление около 2 млрд. долларов от МВФ, а также кредитов от ЕС и Мирового банка «даст возможность увеличить международные резервы до 20,5 млрд. долларов на конец 2018 года», – заявили в НБУ. Но при этом предупредили: в 2019 и 2020 годах из-за пиковых выплат (порядка 13 млрд. долларов!) все равно ожидается дефицит платежного баланса и сокращение валютных резервов.

В Нацбанке и Минфине признают, что действующей программы с МВФ недостаточно, чтобы решить проблему внешних выплат и поддерживать финансовую стабильность в стране на протяжении последующих лет. Нужна новая программа сотрудничества, которая позволила бы Украине получать средства от международных доноров и в последующие годы (напомним, действующая программа МВФ заканчивается в марте 2019-го). Хотя такие перспективы еще даже не обсуждались.

Что же касается перспектив действующей программы, Украина сможет претендовать на получение денег в лучшем случае через месяц-два после того, как выполнит требования МВФ. Предварительно Украину должна посетить миссия МВФ, чтобы удостовериться, что требования действительно выполнены.

В НБУ полагают, что создать антикоррупционный суд, внести «возрастные» поправки в Пенсионный кодекс и вообще выполнить то, что не удалось за минувший год, Украина сможет буквально за пару недель. Как заявил на недавнем брифинге и.о. главы Нацбанка Яков Смолий, миссию Фонда в Украине ожидают в феврале.

18 января 2018 года на брифинге в МВФ представитель Фонда Джерри Райс сообщил, что перспективы сотрудничества Украины с МВФ прояснятся после встречи управляющего директора МВФ Кристин Лагард с президентом Украины Петром Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Встреча состоялась, и пока известно лишь то, что Кристин Лагард назвала ее «хорошей и конструктивной».

И это внушает оптимизм.

Александра Романюк, Сегодня