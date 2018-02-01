Задолженность потребителей перед ЖКХ в Горловке приближается к полутора миллиардам рублей

Об этом на аппаратном совещании рассказал зам. главы горадминистрации «ДНР» Игорь Горбатов.

По его словам, задолженность всех потребителей города за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1-е января 2018-го года составляет 1, 433 млрд. российских рублей, причем население должно 1, 129 млрд. руб.

Уровень оплаты услуг ЖКХ за 2017-й год составил 74,9 %, в т.ч. уровень расчета населения — 76,6%, бюджетных организаций — 68,7 %, прочих потребителей — 84 %. По сравнению с 2016-м годом уровень оплаты за жилищно-коммунальные услуги снизился на 3,8 %. По информации И.Горбатова, это произошло за счет снижения уровня платежей бюджетных организаций.