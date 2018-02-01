Фронтовая Горловка: после нескольких дней затишья возобновились бои

Жители Горловки снова начали рассказывать о серьезных боевых действиях.

Вчера вечером закончилась тишина, которая наблюдалась (за редким исключением) в окрестностях города.

По словам очевидцев, с сумерками стрелковым и минометами «зашумел» юго-запад, спустя полтора-два часа стрелять начали несколько западнее, а вскоре на севере и северо-востоке Горловки. Так продолжалось практически до полуночи.

Не стихали в последний день января бои и под Донецком. Интенсивные боевые действия велись также после обеда и до ночи. Отмечали дончане серьезный бой в районе 16-17 час. в стороне авдеевской промзоны и шахты Бутовки, который было очень хорошо слышно в городе. Также стреляли в направлении Песков, аэропорта.

На других участках зоны АТО неспокойно было под Павлополем, Крымского, Станицы Луганской и Новоалександровкой, которую на днях под свой взяли ВСУ, но об этом несколько позже…