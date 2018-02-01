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ВСУ взяли под свой контроль село в «серой зоне» под Попасной

Четверг, 1 февраля, 2018

Об этом говорится в сюжете Военного ТВ, опубликованного пресс-центром штаба АТО.

Сообщается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины несколько дней зашли в Новоалександровку Попаснянского района, которое находится в «серой зоне» на линии разграничения. До этого окраины села были крайними позициями ВСУ с одной стороны и формирований «ЛНР» с другой. Продвинувшись вдоль линии разграничения на несколько километров, военнослужащие ВСУ улучшили свое тактическое положение и взяли Новоалександровку под своей контроль.

В «ЛНР» это сообщение уже назвали дезинформацией, якобы, этот населенный пункт с момента окончания активных боевых действий и так находился на территории, подконтрольной Украине.

По данным Всеукраинской переписи населения, в 2001-м году в селе проживало 124 человека. Населенный пункт не газифицирован, с лета 2014-го года – обесточен.

 



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