ВСУ взяли под свой контроль село в «серой зоне» под Попасной

Об этом говорится в сюжете Военного ТВ, опубликованного пресс-центром штаба АТО.

Сообщается, что военнослужащие Вооруженных сил Украины несколько дней зашли в Новоалександровку Попаснянского района, которое находится в «серой зоне» на линии разграничения. До этого окраины села были крайними позициями ВСУ с одной стороны и формирований «ЛНР» с другой. Продвинувшись вдоль линии разграничения на несколько километров, военнослужащие ВСУ улучшили свое тактическое положение и взяли Новоалександровку под своей контроль.

В «ЛНР» это сообщение уже назвали дезинформацией, якобы, этот населенный пункт с момента окончания активных боевых действий и так находился на территории, подконтрольной Украине.

По данным Всеукраинской переписи населения, в 2001-м году в селе проживало 124 человека. Населенный пункт не газифицирован, с лета 2014-го года – обесточен.