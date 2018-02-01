Горловчанка стала лидером украинского кикбоксинга

Федерация кикбоксинга Украины WAKO подвела итоги 2017 года, определив десять лучших бойцов прошлых 12 месяцев.

Возглавляет ТОП-10 спортсменка из Горловки, выпускница ДГМА, Наталья Мартюхина (МС-15м) — мастер спорта международного класса, номер один сборной Украины по кикбоксингу.

Отметим, что Наталья — единственная девушка среди десяти лучших бойцов нашей страны.

Для Натальи прошлый год был не только активный, но и результативный. В разделе К-1 она завоевала серебро на первенстве мира в Будапеште, остановилась в шаге от пьедестала почета на Всемирных играх (в весовой категории 60 кг), а также стала неоднократным призером Кубка мира.

На внутренней арене Мартюхина стала двукратной чемпионкой Украины и трехкратной победительницей Кубка Украины. Тренирует спортсменку Виталий Ли. В кикбоксинге Наталья с 12 лет.

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