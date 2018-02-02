В декабре долг населения Украины за жилищно-коммунальные услуги вырос на 6,3 %

Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Отмечается, что задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги в декабре выросла на 6,3 % по сравнению с ноябрем или на 1,7 млрд. грн. (до 28,8 млрд. грн.).

Больше всего по состоянию на 1 января увеличился долг за отопление и горячее водоснабжение — на 1,5 млрд. грн. (до 11,1 млрд. грн.), за газоснабжение — на 274,1 млн. грн. (до 12,4 млрд. грн.), а за квартплату — на 23,1 млн. грн. (до 3 млрд. грн.).

Напомним, в Горловке задолженность потребителей за жилищно-коммунальные услуги по состоянию на 1 января составила 1, 433 млрд. российских рублей.