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На смену спискам СБУ по переселенцам пришла система «Аркан»

Пятница, 2 февраля, 2018

Не успели переселенцы забыть о «списках СБУ», как в управлениях соцзащиты и Пенсионного фонда появились новые списки, составленные по данным системы «Аркан». Об этом рассказали в БФ «Право на защиту».  

Распорядителем компьютерной системы «Аркан» является пограничная служба. Она помогает выявлять переселенцев, которые нарушили правило «60 дней» — находятся больше этого срока на неподконтрольной власти территории. В этом случае их лишают и статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ), и всех выплат от государства.

Как правило, отделения Пенсионного фонда получают эти списки по инициативе своих областных управлений. При этом лишь в незначительном количестве отделениях ПФУ специалистам БФ «Право на защиту» назвали конкретную периодичность поступления таких данных — от 1 недели до 1 месяца, тогда как в большинстве учреждений указали на несистемность их поступления.

Единой практики реагирования и дальнейшей работы со списками, составленными на основании данных из системы «Аркан», также нет. Большинство управление Пенсионного фонда сначала направляют списки в управления соцзащиты населения для дополнительной проверки фактического проживания ВПЛ из списков. Но находятся и такие, которые сразу же приостанавливают выплату пенсий переселенцам из списков без каких-либо проверок.

Так, по данным «Право на защиту», в Вознесеновском районе г. Запорожье по результатам данных из системы «Аркан» за полгода были отменены 700 справок ВПЛ без проведения дополнительных проверок и, соответственно, были приостановлены пенсионные и/или социальные выплаты.

«Такая практика является недопустимой, учитывая тот факт, что сами сотрудники УСЗН и УПФУ жалуются на наличие в полученных списках неточной и устаревшей информации, которая не соответствует действительности. Например, УСЗН Великобурлукского района Харьковской области в октябре 2017 года получило списки по данным, датированным апрелем-маем», — подчеркивают общественники.

Они отмечают, что позже и соцвыплаты, и пенсии можно восстановить, но советуют не допускать прекращения их выплат. На практике одна только проверка факта проживания по указанному адресу может занять более месяца, а срок начисления восстановленных пенсионных выплат — от 1 до 3 месяцев, а иногда даже дольше (в Никольском, Мангушском, Марьинском и Великоновоселковском районах Донецкой области).

К тому же, не все управления ПФУ восстанавливают пенсионные выплаты с момента приостановления. Некоторые восстанавливают пенсии переселенцам лишь с даты обращения о восстановлении или в соответствии с решением комиссии, которое может предусматривать как полное восстановление, так и без выплаты задолженности за время приостановки (в этом случае отстоять право на получение задолженности по пенсии можно в суде).

Правозащитники считают недопустимой практику прекращения выплат переселенцам только на основании включения их фамилии в такие списки и призывают Минсоцполитики, управления социальной защиты населения и Пенсионного фонда  наладить унифицированный системный подход к обслуживанию переселенцев в рамках действующего законодательства и обеспечить нормальную реализацию их прав.

Донбасс. Комментарии



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