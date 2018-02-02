Фронтовая Горловка: вечером стреляли на двух направлениях

Горожане сообщали об активности на юго-западе и северо-востоке.

После 20 час. по местному времени «зашумела» сторона Светлодарска и авдеевской промзоны. Позднее появились сообщения и о применении тяжелого вооружения. Жители Калининского района хорошо слышали отголоски войны на северо-востоке практически до полуночи.

Под Донецком стрелять в четверг начали с утра, но недолго, а вот вечером бои завязались более серьезные. С 17 час. дончане сообщали о «бахах» в стороне Спартака и аэропорта, а вскоре и в районе авдеевской промзоны и ясиноватской развязки.

Позднее, как уже сообщалось, в Донецке прогремел взрыв — в «ДНР» заявили, что «здание министерства обороны обстреляли из гранатомета«.

О боях с утра рассказывали жители Докучаевска и Кадиевки (бывший Стаханов). Между Попасной и Кадиевкой стрелять продолжили и вечером, увы, здесь также не обошлось без артиллерии.