В Донецке из гранатомета обстреляли здание «минобороны ДНР»

Неизвестные открыли огонь по зданию, которое расположено в центральной части города сегодня вечером.

«По зданию Минобороны ДНР был произведен выстрел из гранатомета. Это произошло в 19 час.», — говорится в сообщении.

Выстрел, якобы, был произведен из одноразового гранатомета с расстояния 50-70 метров, который неизвестные затем бросили на месте происшествия.

По предварительным данным, пострадавших нет. В соцсетях не исключают, что это могло быть попыткой покушения на «министра» Владимира Кононова.