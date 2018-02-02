Диверсанты попали в кабинет отдела кадров

Об этом заявили в «ДНР» после обстрела здания «минобороны» в Донецке.

«На момент обстрела в здании находилась только дежурная смена. Также дежурил замминистра обороны Сергей Великородный. Данная провокация направлена на эскалацию конфликта», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вчера вечером над зданием был замечен неизвестный беспилотник, а в обстрелянном помещении найден подозрительный предмет, который мог быть и в взрывчаткой.

Также сообщается основное место попадания — отдел кадров.

Назвав произошедшее террористическим актом, в самопровозглашенной республике уже нашли и виновных — ими традиционно стали украинские ДРГ и спецслужбы.