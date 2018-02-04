Украина нарастила выпуск проката, стали и чугуна

Увеличения производства удалось добиться благодаря реконструкции и ремонту основных мощностей на Запорожстали, ММК им.Ильича и Азовстали.

Металлургические предприятия Украины по итогам января 2018 года нарастили производство общего проката на 10 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,683 млн. тонн. Об этом сообщили в объединении предприятий «Укрметаллургпром».

Отмечается, что за указанный период выплавка стали возросла также на 10 % – до 1,907 млн. тонн, чугуна – на 27 % – до 1,937 млн. тонн.

«Существенного увеличения производства основных видов продукции удалось добиться благодаря успешной реконструкции и своевременному капитальному ремонту основных мощностей на Запорожстали, ММК им.Ильича, Азовстали, а также стабилизации работы Днепровского металлургического комбината после длительного вынужденного простоя в 2017 году», – говорится в сообщении.

Корреспондент