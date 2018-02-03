Фронтовая Горловка: «шумно» и днем, и ночью

И если в первой половине пятницы канонаду объясняли учениями,то ночью на севере завязались реальные бои.

Предупреждения о том, что «будет очень громко» в соцсетях появились еще утром. Горловчане вскоре услышали работу артиллерии и подтвердили: «действительно громко».

Однако уже ночью многих разбудили стрельба и «бахи».

«Как-то учения затянулись», — писали горожане.

Бои, по словам очевидцев, в течение нескольких часов были слышны в стороне ж/м Изотовский и Мичуринский, а также в районе Жованки.

Днем активные боевые действия велись под Авдеевкой, причем местные жители сообщали о применении тяжелого вооружения. Продолжились они и вечером, но уже в стороне аэропорта. Кроме того, фиксируются минометные обстрелы и на мариупольском направлении.