В Горловке проверят пенсионеров

Информация о предстоящей верификации опубликована на сайте горадминистрации «ДНР».

«С целью обновления учетных данных получателей пенсий на территории республики пенсионерам, которые являются получателями пенсионных выплат через отделения ЦРБ и не обращались в органы Пенсионного фонда ДНР, начиная с августа 2017 года по вопросам пенсионного обеспечения, необходимо предоставить в территориальные управления Пенсионного фонда ДНР по месту жительства следующие документы:

- оригинал и копия паспорта;

- оригинал и копия трудовой книжки (1-я страница и последняя, в которой имеется запись об увольнении или приеме на работу);

- оригинал и копия адресной справки (при необходимости)», — говорится в сообщении.