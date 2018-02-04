Фронтовая Горловка: прожить день без стрельбы не удалось

До позднего вечера 3 -го февраля горожане не сообщали о боевых действий.

Ближе к 23 час. по местному времени в соцсетях появились два сообщения. В одном говорилось о стрельбе на юго-западе, в другом — на северо-западе. Было слышно не только стрелковое, но и тяжелое.

Кроме того, часть города осталась без электроснабжения.

Жители Донецка и близлежащих населенных пунктов также продолжают ежедневно сообщать о боях. Днем дончане слышали два мощных разрыва, а некоторые даже ощутили взрывную волну. Вечером же активно стреляли от Песков до Спартака. Длительное время продолжался бой с применением крупнокалиберного вооружения, бронетехники и артиллерии.

Напряженная обстановка сохраняется на мариупольском и луганском направлениях, в районе Докучаевска и Новотроицкого.