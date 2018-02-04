«Донбасс» досрочно победил в чемпионате Украины по хоккею

Донецкие хоккеисты гарантировали первое место в регулярном чемпионате после победы в 34-м туре над «Динамо».

В Харькове «Донбасс» разгромил хозяев со счетом 8:1, после чего стал досрочным победителем турнира. Теоретически сравняться с ним по очкам мог «Белый Барс» из Белой Церкви, но и в этом случае перевес был бы в пользу дончан, благодаря победам в очных встречах.

Мало того, в субботу в Дружковке команды встречались между собой и «Донбасс» добился убедительной победы — 7:3. Поединок запомнился еще и массовой дракой хоккеистов.