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«Шахтер» наконец-то выиграл

Понедельник, 5 февраля, 2018

Горняки одержали первую победу в 2018-м году, сыграв при этом уже четвертый товарищеский матч.

Соперником на этот раз стала пражская «Славия» в составе которой на правах аренды выступает Эдуард Соболь. Он, к слову, вышел на поле в  стартовом составе и был заменен на 79-й минуте. «Шахтер» в то же время начал игру практически тем же составом, как и в предыдущем матче против «Копенгагена».

Счет был открыт на 17-й минуте — Стох увидев, что Пятов вышел далеко из ворот, отважился на дальний удар со своей половины поля, который оказался точным — 0:1. На 30-й минуте дончане отыгрались (Исмаили первым оказался на добивании), а на 39-й и вовсе вышли вперед (Феррейра).

Через семь минут после перерыва чехи сравняли счет (Шкода), но вскоре Марлос вывел на удар Феррейру и аргентинец оформил «дубль» — 3:2. В дальнейшем, команды имели еще несколько возможностей для взятия ворот, причем традиционно у дончан их было больше, но счет больше не изменился.

Уже завтра, 6 февраля, соперником «Шахтера» станет клуб Алекса Тейшейры — китайский «Цзянсу Сунин».



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