В СЦКК вновь напомнили о возможной экологической катастрофе

В сообщении украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращении огня, опубликованном в Facebook, говорится о ситуации, сложившейся на объектах шламонакопителя на западе от Горловки.

Отмечается, что срочного реагирования требует ситуация, сложившаяся на объектах шламонакопителя 3-й очереди промышленных отходов коксохимического производства ООО НПО «Инкор и Ко» в районе Новгородского.

Необходимо немедленно провести работы по обслуживанию и текущему ремонту объектов шламонакопителя. Украинская сторона СЦКК и представители аварийно-спасательной службы производства скоординировали порядок действий по выполнению этих мероприятий. Однако, как подчеркивается в заявлении, реализовать их невозможно из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны ОРДО.