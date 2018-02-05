Фронтовая Горловка: на окраинах снова слышны бои

В воскресенье боевые действия активизировались вечером.

Как сообщили местные жители, 4-го февраля, некоторое время было неспокойно на юго-западе, но какого-либо серьезного продолжения эти «всплески» не получили. Вечером же бои разгорелись с новой силой, но уже на северных и северо-восточных окраинах. Их отголоски слышали практически во всех районах города. По словам очевидцев, применялось и тяжелое. После 23 час. тревожных сообщений больше не было.

По-прежнему неспокойно под Донецком. Там еще в первой половине дня стреляли в стороне Трудовских, а после обеда в направлении аэропорта и окрестностей стрелковый бой перерос в серьезное столкновение с применением артиллерии. Вечером под минометный обстрел попал также район шахты Бутовка.

4-го февраля жители Докучаевска рассказали о непонятном утреннем бое, который назвали «подозрительно сильным и коротким обстрелом», причем слышали они исходящие. Вечером они снова слышали работу тяжелого.

Продолжали стрелять и на луганском направлении, где наиболее «горячей» точкой называют район Калиново (между Попасной и Кадиевкой).