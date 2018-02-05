Каждый второй житель Донбасса не может найти работу

Если спросить у жителей Донбасса, какие проблемы они ощущают наиболее болезненно, естественно, не считая войны, то с большой долей вероятности первым делом вы услышите одно и то же слово: безработица.

Об этом в своем блоге на сайте «Обозреватель» пишет народный депутат Олег Недава, уроженец Макеевки.

О том, что регион остро страдает от нехватки рабочих мест, свидетельствует и совместное социологическое исследование Института социологии НАН Украины и Фонда Демократических инициатив имени Илька Кучерива, которое было презентовано в сентябре прошлого года.

Согласно результатам этого исследования, 57,2% людей, опрошенных в подконтрольных Украине районах Луганской и Донецкой областей, считают наиболее острой проблемой, порождающей напряженность в стране и способной привести к социальному взрыву, именно безработицу.

Кстати, больше всего проблема нехватки работы волнует именно жителей Донбасса. В западных областях безработица беспокоит только 34, 3% опрошенных, в центральных – 48,1%. Если же посмотреть на восток страны в целом, то этот показатель несколько ниже, чем на Донетчине и Луганщине, и составляет 53,6%.

В качестве примера сопоставим уровень обеспокоенности проблемой безработицы между жителями Донбасса и южных областей Украины. Даже официальная статистика подтверждает: на юге с работой дела обстоят куда лучше, чем на Донбассе.

Если сравнить официальные показатели по уровню безработицы в Одесской и Донецкой областях, то сперва может показаться, что все – как раз наоборот. Ведь в декабре прошлого года на учете в центрах занятости по Одесской области состояло 13 тысяч 395 безработных – или 0,9% от всего трудоспособного населения региона. При этом, на одно рабочее место претендовало 5 человек. А в Донецкой области на учете состояло 11 тысяч 760 безработных – или 0,5% от всего трудоспособного населения. Но уровень «конкуренции» на одну вакансию превышает одесский больше чем в три раза – 18 человек на место!

Причина такого, казалось бы, абсурдного несоответствия на самом деле проста: в случае с Донецкой областью при формировании статистических данных до сих пор в расчет принимается все население региона, в том числе, и та его часть, которая проживает в ОРДЛО. Таким образом масштабы проблемы искусственно занижаются. Ведь если бы учитывалось реальное количество людей, живущих только на подконтрольных Украине территориях – официальный уровень безработицы в Донецкой области был бы куда выше, чем в той же Одесской.

Впрочем, Донетчина в лидерах по безработице даже на фоне общегосударственной статистики. В целом по стране, как уверяет Госкомстат, за прошлый год количество зарегистрированных безработных удалось уменьшить с 429 тысяч в январе до 354,6 тысяч — в декабре. На одну вакансию претендовало в среднем около 7 человек.

Впечатляет? Безусловно! Но давайте не забывать о том, что формально регистрируемый уровень от реальных масштабов безработицы отличается практически на порядок – он выше в десять раз!

Согласно ориентировочным подсчетам того же Госкомстата, реальный уровень безработицы в 2017 году увеличился до 10% от всего трудоспособного населения. При этом, в селах с работой похуже, чем в городах: 10,4% против 9,2%.

Каковы же реальные масштабы безработицы на Донбассе? За 9 месяцев 2017 года статистика фиксировала предполагаемые показатели реальной безработицы на Донетчине и Луганщине на уровне 15-15,6%. Для этих людей, фактически лишенных возможности кормить свои семьи, служба занятости предлагала, в среднем, 1200-1400 вакансий. А в декабре – и вовсе лишь 657!

Эти цифры – не более, чем предположения, основанные на подсчете по методологии Международной организации труда. И далеко не факт, что даже такие пессимистические прогнозы отражают всю глубину реально существующей проблемы. К примеру, в ООН заявили: уровень безработицы на Донбассе может достигать 50%. То есть, найти работу не может каждый второй трудоспособный житель региона! Справедливости ради, следует отметить, что в ООН этот показатель рассчитывают и для подконтрольных, и для неподконтрольных территорий региона.

Каковы бы ни были реальные масштабы безработицы на Донбассе – эту проблему надо решать. Вот только далеко не все из, казалось бы, очевидных способов, сработают в Донецкой или Луганской области.

К примеру, внешняя трудовая миграция, спасающая жителей западных областей Украины, не станет панацеей на Донбассе. Этому препятствуют особенности менталитета населения, имеющего некие предрассудки относительно «поездок на заработки».

К тому же, Донбасс – край промышленный, богатый на квалифицированных специалистов, ранее работавших на высокотехнологических производствах. Поверьте, человеку, проработавшему всю жизнь, скажем, ведущим инженером огромного предприятия, крайне сложно психологически решиться ехать за рубеж собирать клубнику или класть кирпич. И это не только вопрос снижения социального статуса, но и вопрос наличия или отсутствия соответствующих умений и навыков.

Что же тогда может подействовать?

По моему глубочайшему убеждению, решение проблемы безработицы на Донбассе следует начинать с построения реально действующей и эффективной системы сбора и предоставления информации о свободных вакансиях. Компетентным органам сделать это вполне по силам. Кстати, такая система будет полезна и для страны в целом.

Следующий шаг – переподготовка и переквалификация кадров. Если вместо имитации деятельности соответствующие структуры реально начнут помогать обратившимся в центры занятости гражданам освоить новую профессию – люди смогут не ждать появления подходящей им вакансии, а подстраиваться под существующие предложения на рынке труда.

Ну и самое главное – Украина должна создавать дополнительные рабочие места. Но, к моему сожалению, полное понимание того, зачем это нужно и насколько важно, пока есть не у всех.

При подготовке проекта бюджета на 2018 год я предлагал заложить в него новую бюджетную программу поддержки мероприятий по созданию новых рабочих мест для воспроизводства и развития инфраструктуры Донецкой области с объемом финансирования 500 миллионов гривен. Мое предложение поддержали частично: программу в бюджет внесли, вот только выделили под нее всего 80 миллионов.

Но альтернативы реализации проектов по созданию дополнительных рабочих мест в государственном секторе экономики нет! Вряд ли в обозримом будущем частные инвесторы рискнут вкладывать деньги в прифронтовой регион.

По крайней мере, до тех пор, пока на Донбассе идет война.

Обозреватель